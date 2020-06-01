62,7% мужчин занимаются воспитанием детей в Казахстане – социсследование

Общество
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1 июня во всем мире празднуется День защиты детей. Эксперты Казахстанского института общественного развития "Рухани жангыру" (КИОР) поделились данными социологического исследования среди многодетных семей "Изучение состояния и развития казахстанских многодетных семей (четверо детей и больше)", передает Kazpravda.kz со ссылкой на КИОР.   

По данным Центра по изучению института семьи КИОР, в 62,7% случаев в многодетных семьях мужчины занимаются воспитанием детей наравне с женщинами. При этом женщин, которые принимают участие в воспитании детей, на 14,7% больше.

"34,8% многодетных семей ответили, что старшие дети помогают в воспитании детей; 17,1% – родители мужа; 11,7% – никто не помогает и только 2,7% опрошенных респондентов пользуются услугами няни", – прокомментировала исследование аналитик Центра по изучению института семьи КИОР Айгерим Ашимова.

В рамках исследования также представлен топ-5 областей, где супруги справляются с уходом за детьми самостоятельно без помощи родственников.

"Региональный разрез исследования показал, что супругов, которые сами справляются с уходом за детьми, больше всего в Туркестанской области – 82,4%. Второе место в рейтинге занимает Актюбинская область с результатом 78,7%. Замыкает тройку лидеров Павлодарская область – 77,8%", – сказала Айгерим Ашимова.

Старшие дети помогают родителям по уходу за своими младшими братьями/сестрами чаще в Карагандинской – 64,2%, Павлодарской – 57,8%, Жамбылской – 53, 6%. Чуть меньше 50% помощь оказывают в Северо-Казахстанской – 47,1% и Атырауской областях – 46,9%. Наименее активны старшие дети в Актюбинской области – всего 6,4%.

Помощь по уходу за внуками оказывают родители мужа чаще в Кызылординской области – 42,5%. Родители жены занимаются уходом за внуками в Северо-Казахстанской – 17,6% и Карагандинской областях – 17,3%. Менее всего родители жены задействованы в уходе за внуками в Западно-Казахстанской (2,7%), Кызылординской (2,5%) и Актюбинской областях (2,1%).

По данным социсследования, на вопрос родителям, какое наказание они применяют по отношению к детям в случае их непослушания или провинности, 74,9% опрошенных отметили, что предпочитают объяснять ситуацию ребенку, а не прибегать к наказаниям. Повышение голоса и крик, как воспитательную меру, применяют 33,6% респондентов. Запрет используют 26,7% опрошенных.

Социологическое исследование "Изучение состояния и развития казахстанских многодетных семей (четверо детей и больше)" проведено в феврале-марте 2020 года.

"В 2019 году было проведено социологическое исследование "Семейно-демографической политики", где респонденты отвечали на вопрос, как часто они проводят время со своими детьми. Тогда 48,2% ответили, что постоянно находятся рядом со своими детьми. В этом году мы планируем замерить динамику изменений прошлогоднего исследования, которая отразит ситуацию с учетом пандемии", – сказала Айгерим Ашимова.

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