65 новых квалифицированных госаудиторов начнут работать в Казахстане

В процессе сертификации приняли участие 112 человек

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Высшая аудиторская палата подвела итоги конкурсных отборов на присуждение сертификатов государственных аудиторов различных категорий за IV квартал 2024 года, сообщает Kazpravda.kz

За отчетный период в процессе сертификации приняли участие 112 человек. На первом этапе кандидаты демонстрируют свои знания посредством квалификационного экзамена, который состоит из тестовых заданий и ситуационных кейсов.

Экзамен охватывает такие направления, как бухгалтерский учет, подготовка финансовой отчетности для госучреждений и организаций квазигоссектора, аудит соответствия, аудит эффективности и другие дисциплины.

На втором этапе участники проходят интервью в Нацкомиссии.

В ходе собеседования оцениваются их профессиональная подготовка, уровень компетенций, личные качества, а также приверженность принципам профессиональной этики, обязательным для госаудиторов.

В результате одному человеку присвоена квалификация государственного аудитора высшей категории, еще 65 кандидатам – квалификация государственного аудитора.

При этом 46 претендентам отказано в присвоении квалификации.