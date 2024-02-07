«Нацфонд – детям»: Более 6 млн человек получили общую сумму в $695,4 млн

Из них больше всего средств было выделено для детей Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ЕНПФ

Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

695,5 млн долларов США начислено 6 919 131 ребенку (детям, рожденным с 1 января 2006 года по 31 декабря 2023 года включительно). Из них более 30,6 млн долларов США перечислено на счета 304 815 участников программы, которым в 2024 году исполняется 18 лет.

Напомним, что всем детям за 2023 год из Нацфонда Казахстана начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов США, которая ежегодно будет увеличиваться за счет роста активов Нацфонда и получения инвестиционного дохода.

Статистика по количеству участников целевых требований/получателей целевых накоплений в рамках программы «Нацфонд- детям» и начисленным суммам в разрезе областей Казахстана выглядит следующим образом:

Из приведенных данных следует, что самое большое количество детей - участников целевых требований проживает в Туркестанской области (922 841 ребенку начислено 92 763 977,32 США). Из них 41 968 получателям целевых накоплений, достигающим в текущем году 18 лет, на целевые накопительные счета начислено 4 218 623,36 долларов США.

На втором месте - Алматы (666 443 детям начислено 66 990 850,36 долларов США), из них 26 621 получателю целевых накоплений, достигающим в текущем году 18 лет, на целевые накопительные счета начислено 2 675 942,92 долларов США.

На третьем месте - Алматинская область (608 711 детям начислено 61 187 629,72 долларов США). Из них 26 802 получателям целевых накоплений, достигающим в текущем году 18 лет, на целевые накопительные счета начислено 2 694 137,04 долларов США.

Информацию о факте участия ребенка в программе и начисленных целевых требованиях можно проверить на сайте kids.enpf.kz по ИИН ребенка, где можно ознакомиться с условиями программы.

Также данные о начислениях каждому ребенку родители могут проверить в личном кабинете на портале egov.kz. Целевые накопления совершеннолетний гражданин может проверить самостоятельно в личном кабинете на сайте enpf.kz, в мобильном приложении ЕНПФ или на портале egov.kz.