70 лауреатов Международной премии «Волонтер года» и «Марафона добрых дел» наградили в столице

Общество
78

Премия «Волонтер года» учреждена по инициативе Главы государства

Фото: Минкультуры

В Астане состоялась торжественная церемония награждения Международной премии «Волонтер года» и подведение итогов республиканского проекта «Марафон добрых дел», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Мероприятие состоялось в рамках празднования Международного дня волонтеров и в преддверии официального старта Международного года добровольцев, который будет дан в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке во имя устойчивого развития. Инициатива объявления этого Года принадлежит Президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Отметим, что премия «Волонтер года» учреждена по инициативе Главы государства и проводится ежегодно с 2020 года. За эти годы звание лауреата получили 297 волонтёров.

В 2025 году лауреатами премии стали 46 волонтеров из Казахстана, а также 4 из Азербайджана, Кыргызстана, России и Турции. Все они представили результаты реализованных проектов и инициатив, направленных на решение социально значимых задач, развитие волонтерства и укрепление международного сотрудничества в данной сфере.

Также, сегодня подвели итоги республиканского проекта «Марафон добрых дел». За время марафона казахстанцами было совершено более 9 тысяч добрых дел. По итогам конкурса были определены 20 победителей, проявивших наибольшую активность и инициативность. В целом, в проекте приняли участие порядка 40 тысяч казахстанцев.

