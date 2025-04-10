В Северо-Казахстанской области стартовал масштабный трёхмесячник по благоустройству, он проводится в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат СКО

В этой связи в Петропавловске состоялось расширенное совещание с участием представителей областной и городской администрации, подрядчиков, общественности и жителей.

Как отметил первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов, подобные встречи будут проходить во всех районах региона, чтобы обеспечить контроль и эффективность реализации комплексного плана по благоустройству территорий.

– Формируется экологическая культура у людей. Бережное отношение к природе — важнейший сегмент нашей жизни. Сейчас благоприятные условия позволяют активизировать работу, — подчеркнул Марат Тасмаганбетов.

Результаты уже впечатляют: только с начала трёхмесячника в регионе очищено 5 тысяч дворов, приведены в порядок 130 историко-культурных объектов и 90 парков и скверов. На полигоны вывезено около 10 тысяч тонн мусора. На территориях, пострадавших от прошлогоднего паводка, высадят свыше 2 000 деревьев и обустроят более 70 новых скверов. Зелёные островки комфорта появятся по всей области.

В прошлом году в рамках «Таза Қазақстан» было установлено 36 детских и 40 спортивных площадок. Конкурс «Лучшее благоустройство территории» получил продолжение — теперь номинаций станет больше, а призами снова станут средства на полезные инициативы.

Не обошлось без проблем. Некоторые подрядные организации халатно относятся к своим обязанностям — оставляют мусор, не восстанавливают повреждённые участки. В этой связи на совещании прозвучала жёсткая критика.