Среди новорожденных оказалось почти равное количество мальчиков и девочек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В День Независимости РК в медицинских организациях страны на свет появились 725 малышей, из них 7 двойняшек, сообщает Kazpravda.kz

Символично, что среди новорождённых в этот день оказалось почти равное количество мальчиков и девочек - 362 и 363.

Рождение детей в День Независимости – особое событие и для страны и для семей, где отмечают радость пополнения.

Медицинские работники родильных домов в праздничный день обеспечили качественную и своевременную помощь матерям и новорождённым, подтвердив высокий уровень ответственности и профессионализма.

В Министерстве здравоохранения поздравили родителей с пополнением в семьях и пожелали новорождённым крепкого здоровья, счастливого детства и светлого будущего в независимом Казахстане.