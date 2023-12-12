95 млн тенге потратили на неработающую информсистему в акимате Павлодарской области

Управление цифровых технологий Павлодарской области подписало акты за фактически не оказанные услуги.

«В рамках договора о госзакупках поставщик обязался обеспечивать исправность одной из информационных систем. Однако, как выяснилось, с декабря 2022 года по сегодняшний день система не работала, при этом 95 млн тенге бюджетных средств заказчик выплатил», – отметили в надзорном органе.