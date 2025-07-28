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В области Абай завершилось масштабное мероприятие Абайские чтения, посвященные 180-летию великого поэта, мыслителя Абая Кунанбаева и 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. Участники разных национальностей со всей страны приняли участие в насыщенной программе, которая собрала их на священной земле Абая и приобщила подрастающее поколение к дружбе и духовным ценностям, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В рамках мепроприятия участники не только состязались в знании творчества Абая, но посетили мавзолеи Абая и Шакарима в Жидебае, могилу Күшікбай ата, место рождения Мухтара Ауэзова в Бөрілі, приняли участие в викторинах, интеллектуальных встречах и культурных мероприятиях. Это путешествие, основанное на традициях и истории, подарило каждому участнику незабываемые впечатления.

В завершение мероприятия участники почтили память великого поэта и возложили цветы к памятнику «Абай и сыновья», расположенному на территории музея Абая в областном центре. Выступая на торжественной церемонии, руководитель Управления внутренней политики области Абай Жаркын Жумадилов рассказал о популяризации наследия Абая среди молодежи.

– Глава государства всегда говорит о поддержке молодежи как о приоритетном направлении. При этом мы нацелены на широкое разъяснение подрастающему поколению мудрости, глубины мысли и нравственных принципов Абая. Надеюсь, что благодаря этим чтениям вы нашли новых друзей и получили немало духовной пищи. От имени акима области выражаю искреннюю благодарность каждому из вас, кто пришел принять участие, - сказал руководитель управления.

Выступая от имени Ассамблеи народа Казахстана, председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев отметил значение наследия Абая в современном обществе.

– Сегодняшняя молодежь с интересом смотрит на творчество Абая, пытается понять его идеи в современном мире. Это реальное отражение духовной модернизации нашей страны. Мысли Абая – основа единства нации. Большое значение имеет и то, что на этот путь встала именно молодежь, – сказал он.

В ходе мероприятия было зачитано специальное поздравительное письмо заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова. В письме подчеркивалась важность популяризации наследия великого мыслителя для будущего страны.