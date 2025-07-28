Абаевские чтения прошли на родине великого мыслителя

Культура
156
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Более 40 представителей разных национальностей встретились на родине Абая

Фото автора

В области Абай завершилось масштабное мероприятие Абайские чтения, посвященные 180-летию великого поэта, мыслителя Абая Кунанбаева и 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. Участники разных национальностей со всей страны приняли участие в насыщенной программе, которая собрала их на священной земле Абая и приобщила подрастающее поколение к дружбе и духовным ценностям, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

В рамках мепроприятия участники не только состязались в знании творчества Абая, но  посетили мавзолеи Абая и Шакарима в Жидебае, могилу Күшікбай ата, место рождения Мухтара Ауэзова в Бөрілі, приняли участие в викторинах, интеллектуальных встречах и культурных мероприятиях. Это путешествие, основанное на традициях и истории, подарило каждому участнику незабываемые впечатления.

В завершение мероприятия участники почтили память великого поэта и возложили цветы к памятнику «Абай и сыновья», расположенному на территории музея Абая в областном центре. Выступая на торжественной церемонии, руководитель Управления внутренней политики области Абай Жаркын Жумадилов рассказал о популяризации наследия Абая среди молодежи.

–  Глава государства всегда говорит о поддержке молодежи как о приоритетном направлении. При этом мы нацелены на широкое разъяснение подрастающему поколению мудрости, глубины мысли и нравственных принципов Абая. Надеюсь, что благодаря этим чтениям вы нашли новых друзей и получили немало духовной пищи. От имени акима области выражаю искреннюю благодарность каждому из вас, кто пришел принять участие, - сказал руководитель управления.

Выступая от имени Ассамблеи народа Казахстана, председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев отметил значение наследия Абая в современном обществе.

– Сегодняшняя молодежь с интересом смотрит на творчество Абая, пытается понять его идеи в современном мире. Это реальное отражение духовной модернизации нашей страны. Мысли Абая – основа единства нации. Большое значение имеет и то, что на этот путь встала именно молодежь, – сказал он.

В ходе мероприятия было зачитано специальное поздравительное письмо заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова. В письме подчеркивалась важность популяризации наследия великого мыслителя для будущего страны.

Популярное

Все
Комитет по охране прав детей обратился к казахстанцам
Мощные лесные пожары охватили турецкую Бурсу
Асу Алмабаев выиграл пятый бой в UFC
Умер актер Жан-Поль Дюбуа
В Астане проверили ход строительства «Комфортных школ»
В турецкой провинции Ширнак зафиксирована рекордная жара
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла
В Казахстане ввели уголовную ответственность за передачу банковских реквизитов
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В полиции прокомментировали ДТП с участием жены Шавката Рахмонова
Казахстан запретил вывоз стальных заготовок
Определены сроки обучения и каникул для школьников РК
В Казахстане начали использовать ИИ для передачи показаний газа
Khan Tengri Innovation Hub открыли в Шанхае
Более 18 млрд тенге алиментов взыскали судебные исполнители за полгода
Айгерим Алтынбек — абсолютная победительница CLIP 2025
Гидрогеологический Атлас Казахстана — стратегический ресурс в эпоху водных вызовов
Какая погода ожидает казахстанцев в последние дни июля
Гвардейцы проводят профилактические рейды у водоемов
К 2028 году планируется обеспечить полный охват детей дошкольным образованием
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Сильные дожди накроют Казахстан
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
59 детей потерялись на праздничном концерте в Темиртау
В мире усиливается экстремальная жара – ученые
Актау – культурная столица тюркского мира
В Астане стартовало ОПМ «Перевозчик»
Где производят самый вкусный кумыс в Казахстане
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
«Барыс» объявил имя нового главного тренера
Крупнейшее месторождение нефти и газа обнаружили в Польше
Ущерб на 10 млрд тенге: крупную схему контрабанды товаров из Китая раскрыли в Алматы
Казахстан ратифицировал Договор с Кыргызстаном о союзничестве
Ряд чиновников наказан по итогам проверки курортных зон
Президент отреагировал на ситуацию вокруг алматинского детдома
Первые медали Универсиады-2025
В Караганде подорожает проезд в автобусе
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Распоряжение Главы государства о назначении
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
21 предприниматель оштрафован в этом году в Костанае за превышение торговой надбавки
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан

Читайте также

В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Бай…
Театр «Алатау» покоряет Avignon Off во Франции
1 500 призовых мест за полгода – достижения студентов РК в …
Айгерим Алтынбек стала финалисткой конкурса CLIP в Италии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]