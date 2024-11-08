Абдиров встретился с руководством Федеральной избирательной комиссии

Международное сотрудничество , США
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Продолжается дальнейшее двустороннее сотрудничество между центральными избирательными органами Казахстана и США

Фото: пресс-служба ЦИК РК

В рамках международного наблюдения за президентскими выборами США казахстанская делегация во главе с председателем ЦИК РК Нурланом Абдировым провела встречу с руководством Федеральной избирательной комиссии (FEC) и обсудила вопросы избирательной системы и мер безопасности выборов в США, сообщает Kazpravda.kz

Председатель Комиссии по содействию выборам США (EAC) Бенджамин Ховланд информировал делегацию об организации выборов в Америке и о применяемых технических средствах.

Представители Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США поделились своим опытом о системе предотвращения киберугроз и связанных с ними рисков.

В ходе проведенных встреч стороны договорились о продолжении сотрудничества в электоральной сфере между центральными избирательными органами Казахстана и США.

Необходимо отметить, в международном наблюдении за президентскими выборами в США в составе долгосрочной Миссии наблюдателей БДИПЧ/ОБСЕ принимает участие представитель ЦИК РК.

Также впервые по приглашению Центральной избирательной комиссии РК вице-председатель Комиссии по содействию выборам США Дональд Палмер принимал участие в международном наблюдении за республиканским референдумом по строительству АЭС, состоявшемся 6 октября 2024 года.

 

#ЦИК #США #встреча #Абдиров #FEC

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