Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ

Футбол
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Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов принял решение покинуть свой пост, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ

Фото: пресс-служба КФФ

Адлет Назарбаевич стал президентом КФФ в феврале 2022 года. Под его руководством был реализован ряд масштабных проектов, направленных на популяризацию массового футбола, развитие женского футбола и создание первоклассной футбольной инфраструктуры для массового футбола. За 2 года открыто 13 полноразмерных футбольных полей по всей стране в рамках проекта «ALAN», который позволил подарить тысячам детей и молодежи возможность заниматься футболом на качественных и современных площадках.

В стране футбол стал доступен всем, включая инклюзивный футбол, который открывает возможности для людей с ограниченными возможностями заниматься этим видом спорта наравне с другими.

Неоценимым достижением для всей страны стало историческое завоевание сборной Казахстана дивизиона «С» в Лиге наций УЕФА в 2022 году. В 2023 году сборная РК вдохновила миллионы казахстанцев, набрав рекордные 18 очков в отборочном турнире Евро-2024, оказавшись в шаге от финальной стадии.

В партнерстве с ФИФА в 2024 году была создана национальная академия футбола для юных талантов до 15 лет, которая станет кузницей будущих звезд. Позиции сборной по футзалу укрепились, команда поднялась на 2-е место в рейтинге УЕФА и в пятерку сильнейших команд мира.

Проекты для девочек, такие как фестиваль «Менің ойыным» и программа Playmakers, не только вовлекли тысячи юных футболисток в игру, но и заложили основу для формирования женского футбола в Казахстане.

Согласно Уставу КФФ, новый президент будет избран на Внеочередной Конференции КФФ, дата которой будет объявлена позднее, добавили в федерации.

 

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