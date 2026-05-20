Принят Конституционный закон «О Қазақстан Халық Кеңесі»

Парламент

Закон определяет правовой статус Қазақстан Халық Кеңесі как высшего конституционного консультативного органа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Парламент принял во втором чтении Конституционный закон «О Қазақстан Халық Кеңесі», разработанный в реализацию Конституции, сообщает Kazpravda.kz 

Документ закрепляет новый институт, направленный на обеспечение представительства интересов народа и развитие механизмов общественного участия в формировании и реализации государственной политики. Закон определяет правовой статус Қазақстан Халық Кеңесі как высшего конституционного консультативного органа.

Предлагаемый институт выступает площадкой для выработки согласованных предложений и рекомендаций. Қазақстан Халық Кеңесі наделяется полномочиями по разработке предложений по основным направлениям внутренней политики, внесению законопроектов в Курултай, выдвижению инициативы о проведении всенародного референдума, а также обеспечению диалога между государством и гражданским обществом.

Помимо этого, на него возлагается функция по организации и проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Предусматривается сбалансированное представительство ключевых сегментов общества – этнокультурных объединений, общественных организаций и некоммерческого сектора, а также маслихатов и общественных советов – по 42 человека от каждого. Отдельно регламентированы требования к ним, их права и обязанности.

Кроме того, законом формируется чёткая организационная модель Қазақстан Халық Кеңесі. Его высшим органом станет Сессия, принимающая решения по ключевым вопросам. Для проработки отдельных точечных направлений предусматривается создание постоянных и временных комитетов, отраслевых комиссий и рабочих групп. А организационное и аналитическое сопровождение деятельности будет обеспечиваться Секретариатом Қазақстан Халық Кеңесі, который будет создан в качестве государственного органа.

