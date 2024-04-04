Адвокат Джохар Утебеков: «Прокуратура и суд должны обучить свои кадры работе с присяжными»

Известный адвокат следит за резонансным делом в суде над Куандыком Бишимбаевым, обвиняемом в истязании своей жены и убийстве с особой жестокостью. Юрист высказал свое мнение по процессу на личной странице в Facebook

Фото: facebook.com/profile.php?id=100007447955436&locale=ru_RU

Как считает Утебеков, прокуроры полностью отдали всю инициативу Бишимбаеву.

«Прокуратура наконец-то восприняла мою критику. Показали присяжным жуткие фотографии происшествия. Сейчас будут показывать присяжным все видеозаписи против Бишимбаева, включая избиение Салтанат. Я поражен беспомощностью гособвинителей! Кто им мешал делать всё это раньше?», – отметил он.

По его словам, в фильмах и сериалах о присяжных прокурор сходу показывает присяжным фото, видео и вещдоки, склоняет их на свою сторону.

«А наши прокуроры полностью отдали всю инициативу Бишимбаеву! Адвокаты потерпевшей семьи ведь просили суд сначала исследовать видео! Но прокуроры вместо этого подло бросили под танки Айтыма. И судья пошла у них на поводу. А потом начали допрашивать свидетелей против второго подсудимого. Ну кто так делает»? – недоумевает автор.

Джохар Утебеков убежден, что прокуратура, как и суд, должны обучить свои кадры работе с присяжными.