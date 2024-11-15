Где Бишимбаев отбывает наказание

Адвокат семьи Салтанат Нукеновой Жанна Уразбахова сообщила на своей странице в Instagram о местонахождении осужденного Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ранее она направляла запрос в госорган относительно осужденного на 24 года за убийство гражданской жены Салтанат Нукеновой экс-министра Куандыка Бишимбаева.

«В настоящее время осужденный Бишимбаев К.В. отбывает наказание в учреждении Nº5 Департамента УИС по области Акмолинской области по адресу: Акмолинская область, г. Степногорск, Промзона 7, здание 14 А», – сказано в тексте письма.

Напомним, ранее КУИС назвал ложью информацию в соцсетях о побеге из колонии Куандыка Бишимбаева.

Также известно, что бывшая супруга Бишимбаева Назым Кахарман, воспитывающая трех детей, пыталась лишить его родительских прав. Однако судом ей было в этом отказано. Апелляционная коллегия оставила в силе решение суда первой инстанции.

Также сообщалось, что в октябре осудили женщину, обещавшую смягчить приговор Бишимбаеву за 100 млн тенге. Брат убитой Салтанат Нукеновой взыскал с Бишимбаева компенсацию морального вреда.