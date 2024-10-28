Женщину, обещавшую смягчить приговор Бишимбаеву за 100 млн тенге, осудили

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Она приговорена к 10 годам лишения свободы 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Женщину, которая обещала смягчить приговор Бишимбаеву за 100 млн тенге, осудили на 10 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд 

В Астане суд вынес приговор Людмиле Грачевой. По данным следствия, она предлагала за 100 млн тенге смягчить наказание Куандыку Бишимбаеву, осужденному за убийство его супруги Салтанат Нукеновой.

Присяжные заседатели признали виновной подсудимую в покушении на мошенничество и подстрекательство к даче взятки.

Приговор вынесен в отношении Грачевой, обвиняемой в совершении покушения на мошенничество и подстрекательства к даче взятки в особо крупном размере (ст.ст.24 ч.3 – 190 ч.4 п.2), 28 ч.4 – 367 ч.4 УК).

Сообщается, что в мае 2024 года Грачева c целью завладения деньгами Н. (матери Бишимбаева) в особо крупном размере, пришла к ней домой и сообщила, что необходимо передать ей 100 млн тенге, якобы для дальнейшей передачи их в качестве взятки апелляционной инстанции для смягчения приговора в отношении её сына Б.

В тот же день к вечеру она прибыла к Н., и в ходе очередной беседы, продолжая подстрекать последнюю к дачи взятки апелляционной инстанции, под предлогом передачи их должностным лицам, не намереваясь этого делать, завладела её деньгми в сумме 100 млн. тенге.

Однако действия подсудимой по хищению денег Н. путем обмана не доведены до конца: её преступные действия выявили в Антикоре. 

Вина подсудимой доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, результатами НСД, видеозаписью и другими материалами уголовного дела. В суде прокурор поддержал обвинение и просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Подсудимая вину не признала, сторона защиты просила оправдать её.

Санкция ст.190 ч.4 УК предусматривает основное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, а ст.367 ч.4 УК - лишение свободы от 10 до 15 лет. Смягчающим уголовную ответственность и наказание обстоятельством судом признано наличие малолетних детей.

Отягчающих обстоятельств не установлено.

Приговором суда судом присяжных заседателей Грачева признана виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.24 ч.3 – 190 ч.4 п.2), 28 ч.4 – 367 ч.4 УК, и осуждена по совокупности преступлений (ст.58 УК) к 10 годам лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что жительницу Астаны подозревают в присвоении 100 млн тенге, за эти деньги она обещала смягчить приговор Бишимбаеву.

Напомним, бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев истязал и жестоко убил свою жену, за что был приговорен к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Позже адвокаты Бишимбаева подали апелляцию, однако суд оставил приговор без изменений.  

#приговор #Бишимбаев #Грачева

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