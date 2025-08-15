Фото: Polisia.kz

В учреждениях уголовно-исполнительной системы зафиксировали новые попытки доставки запрещенных предметов, причем с участием тех, кто по роду деятельности обязан соблюдать и защищать закон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В учреждении № 72 Департамента УИС по Алматы при досмотре сумки адвоката с использованием рентген-установки был обнаружен мобильный телефон, предназначенный для передачи подозреваемому в мошенничестве.

Попытка пронести запрещенный предмет пресечена, визит не состоялся. Вопрос о привлечении адвоката к ответственности рассматривается.

«Мы заранее предупреждаем всех посетителей об ответственности за попытку проноса запрещенных предметов. Тем не менее, такие факты продолжают фиксироваться, в том числе со стороны отдельных адвокатов и общественных защитников», — отметили в Департаменте УИС по Алматы.

Подобные случаи — не редкость. В 2024 году было выявлено 4 факта проноса запрещенки адвокатами, а за первые шесть месяцев этого года их число уже достигло 12.