Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» ведущие аэропорты страны – Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе – развиваются как современные мультимодальные центры, предоставляющие полный спектр логистических услуг,

В Астане в 2025 году стартовал проект модернизации международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» с привлечением инвестиций в объеме $1,1 млрд. В его рамках предусмотрено строительство второй взлетно-посадочной полосы, а также третьего пассажирского и грузового терминала. Также будет создан «Аэротрополис» – многофункциональный комплекс с индустриально-логистической зоной, бизнес-центрами, гостиницами и торговыми площадями.



Алматинский аэропорт модернизируется по Генеральному плану развития до 2050 года. Уже начата первая фаза, которая включает реконструкцию терминала внутренних рейсов, строительство рулежной дорожки, обновление ВПП и топливной инфраструктуры, создание современного грузового перрона и ангара техобслуживания.



В Шымкенте 25 декабря 2024 года открылся новый пассажирский терминал площадью 40 тыс. кв. м, увеличивший пропускную способность аэропорта с 800 тыс. до 6 млн пассажиров в год. В ближайшие годы запланировано строительство новой взлетно-посадочной полосы протяженностью 3,5 тыс метров. Одновременно ведется работа по созданию мультимодального хаба, который соединит аэропорт с территорией СЭЗ «Онтустик».





В Актобе в 2025 году началось строительство многофункционального логистического хаба с площадью на первом этапе 15 тыс. кв. м. Здесь будут предусмотрены современные склады, в том числе для опасных и скоропортящихся грузов, холодильные камеры и секции для ценных товаров.