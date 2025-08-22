Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня

163

Правительство приняло решение о расширении границ специальных экономических зон на территории крупнейших аэропортов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» ведущие аэропорты страны – Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе – развиваются как современные мультимодальные центры, предоставляющие полный спектр логистических услуг,

В Астане в 2025 году стартовал проект модернизации международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» с привлечением инвестиций в объеме $1,1 млрд. В его рамках предусмотрено строительство второй взлетно-посадочной полосы, а также третьего пассажирского и грузового терминала. Также будет создан «Аэротрополис» – многофункциональный комплекс с индустриально-логистической зоной, бизнес-центрами, гостиницами и торговыми площадями.

 Алматинский аэропорт модернизируется по Генеральному плану развития до 2050 года. Уже начата первая фаза, которая включает реконструкцию терминала внутренних рейсов, строительство рулежной дорожки, обновление ВПП и топливной инфраструктуры, создание современного грузового перрона и ангара техобслуживания.

 В Шымкенте 25 декабря 2024 года открылся новый пассажирский терминал площадью 40 тыс. кв. м, увеличивший пропускную способность аэропорта с 800 тыс. до 6 млн пассажиров в год. В ближайшие годы запланировано строительство новой взлетно-посадочной полосы протяженностью 3,5 тыс метров. Одновременно ведется работа по созданию мультимодального хаба, который соединит аэропорт с территорией СЭЗ «Онтустик».



 В Актобе в 2025 году началось строительство многофункционального логистического хаба с площадью на первом этапе 15 тыс. кв. м. Здесь будут предусмотрены современные склады, в том числе для опасных и скоропортящихся грузов, холодильные камеры и секции для ценных товаров.

"Дополнительно Правительство приняло решение о расширении границ специальных экономических зон на территории крупнейших аэропортов страны. Это позволит привлечь инвесторов, развить промышленность и логистику, а также превратить авиаузлы Казахстана в мощные точки роста для национальной экономики", - говорится в сообщении.

#Казахстан #развитие #аэропорт

Популярное

Все
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Индустрия детских товаров ждет поддержки
Навели порядок
Чтить традиции и знать язык
Парламентарии ознакомились с развитием индустриальной сферы и деятельностью аграрных предприятий
Заложник статуса
От идеи – к интересу
А что выбираете вы?
Золотые артефакты найдены в Улытау
Выявлены ошибки, даны рекомендации
«Байтерек» отчитался о работе
Не только учить, но и воспитывать
Создавая запас прочности
Нацпроект ускорит модернизацию
Металлы редкие – перспективы большие
Цифровые помощники учителей
Внедрение инновационных технологий неизбежно
Культурный контекст в эпоху ИИ
К вершинам Алтайских гор
О чем расскажут старинные карты
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
День спорта отметят в Казахстане
Сегодня – День спорта
Осуждена за пропаганду терроризма в Интернете
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Дочь Эмомали Рахмона получила должность в Минздраве Таджикистана
Хаб «Мағжан орталығы» открылся в Петропавловске
Объединяя знания – строим будущее
Идет подготовка к государственному визиту
Казахстанцы сделали свой выбор
Школа должна быть местом, где каждый ребенок чувствует себя в полной безопасности – Токаев
Стало известно точное время встречи Путина и Трампа на Аляске
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Путь к вершине
Премьера оперы «Хан Сұлтан. Алтын Орда» состоится в Татарстане
Системный подход, направленный на результат
Образование и наука должны стать движущей силой развития Казахстана – Токаев
Для студентов колледжа построили общежитие
Награды паралимпийцам вручили в Астане
Быстрее реагировать на вызовы
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
В Джакарте откроют showroom казахстанского экспорта

Читайте также

Послание Президента-2024: как ведется модернизация автодоро…
Грузоперевозки по ТМТМ выросли в 6 раз за последние 5 лет –…
Парк воздушных судов пополнится новыми самолетами в РК
Послание-2024: Казахстан ускоряет развитие железнодорожной …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]