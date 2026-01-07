Любое интернет-мошенничест­во начинается с добычи аферистами конфиденциальных данных. Чаще всего для этого используется фишинг – набор хитрых приемов, позволяющих занести вирус на телефон или компьютер пользователя и получить доступ к его личной информации.

Привлекательные ссылки, позд­равительные открытки в формате PDF, файлы с расширением APK с припиской «Посмотри, это не ты на фото?» – все это уловки мошенников. Один неосторожный клик может открыть преступникам доступ к банковским счетам или персональным данным.

Особенно опасны атаки, когда фишинговые ссылки открывают работники учреждений и организаций. Так, в Петропавловске женщине позвонили якобы из клиники, куда она была записана на прием, и попросили продиктовать «номер очереди» из SMS. После этого последовала классическая схема «звонка из банка»: потерпевшей сообщили, что она передала код мошенникам, а для «спасения» денег необходимо срочно перевести их на «безопасный счет». В результате горожанка лишилась 1,2 млн тенге.

В другом случае вирус попал в телефон директора одной из школ Северо-Казахстанской области. Мошенники скопировали его профиль в WhatsApp и, воспользовавшись адресной книгой, разослали педагогичес­кому коллективу сообщение: «Это мой новый номер. Нужны деньги на нужды школы. Срочно пришлите, сколько можете, потом все объясню».

Афера могла закончиться значительным ущербом, поскольку директор пользовался безупречной репутацией и доверием коллег. Одно не учли мошенники: сообщение от них пришло в тот момент, когда весь коллектив находился на совещании у руководителя. Обман раскрылся мгновенно.

Полицейские напоминают, что нельзя переходить по сомнительным ссылкам, скачивать и открывать файлы, если вы не уверены в источнике. Получив просьбу срочно прислать деньги, обязательно свяжитесь с человеком напрямую и убедитесь, что сообщение отправлено именно им.