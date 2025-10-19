Афганистан и Пакистан договорились о прекращении огня

МИД Катара сообщил, что Афганистан и Пакистан при посредничестве Дохи и Анкары договорились о прекращении огня. Столкновения на границе между странами активизировались в последние дни, сообщалось о десятках жертв, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Stringer/REUTERS

Представители Афганистана и Пакистана на переговорах в Дохе в субботу, 18 октября, при посредничестве Катара и Турции договорились о немедленном прекращении огня на границе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел Катара.

Страны также решили вместе работать над "созданием механизмов для укрепления прочного мира и стабильности" между ними. Ожидается, что в ближайшие дни представители Афганистана и Пакистана вновь встретятся и проведут консультации для сохранения и полного соблюдения режима прекращения огня.

Соглашение подписали министры обороны Афганистана и Пакистана Мохаммад Якуб Муджахид и Хаваджа Асиф, а также представители Катара и Турции. МИД Катара выразил надежду, что договоренность поспособствует "прекращению напряженности на границе между двумя бартскими странами" и заложит основу для мира в регионе.

Напряженность между странами, которые когда-то были союзниками, усилилась после того, как Исламабад потребовал от Кабула принять меры против "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП) - пакистанской вооруженной исламистской группировки (известна также как пакистанские талибы), тесно связанной с афганским "Талибаном".

9 октября в Кабуле прогремели два взрыва, еще один - на юго-востоке Афганистана. На следующий день афганское минобороны, контролируемое "Талибаном", обвинило соседнюю страну в нарушении суверенитета. "В ответ на авиаудары, нанесенные пакистанской армией по Кабулу", силы талибов "участвуют в тяжелых столкновениях с пакистанскими силами безопасности в различных районах" вдоль границы, говорилось в заявлении афганских военных.

Исламабад официально не подтвердил причастности к воздушным атакам, но призвал Кабул "прекратить укрывать пакистанских талибов на своей территории". Власти Пакистана также заявили, что вечером 11 октября афганские войска открыли огонь в нескольких точках границы между странами, протяженность которой превышает 2400 километров. В ответ на это армия Пакистана нанесла удары тяжелой артиллерией, танками, дронами и подняла в воздух истребители.

По итогам первых атак представители "Талибана" сообщили о гибели девяти афганских и 58 пакистанских солдат, а также временном захвате 20 пограничных постов соседнего государства. Пакистанские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах писали о гибели 23 своих солдат, об убийстве более 200 "талибов и связанных с ними террористов" и о контроле над 19 афганскими пограничными постами.

А 14 октября между сторонами произошли новые столкновения в отдаленном приграничном районе. Государственные СМИ Пакистана обвинили афганских солдат в "неспровоцированном открытии огня", атака была отбита. На следующий день стало известно, что стороны договорились о прекращении огня на 48 часов. Его срок истек вечером 17 октября, но, вероятно, был продлен на фоне переговоров в Дохе.

