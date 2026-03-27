АФМ предупредил о новой схеме интернет-мошенничества

Дана Аменова
специальный корреспондент

Граждан призывают быть бдительными, чтобы не попасться на уловки аферистов

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В АФМ рассказали о новых фактах мошенничества, при которых злоумышленники используют технологию дипфейка с изображением официального представителя и фейковый сайт Агентства, сообщает Kazpravda.kz

В распространяемых видеороликах от имени представителя Агентства рассказывается история якобы пострадавшего инвестора.

По сценарию, после вложения средств ему демонстрируют рост доходности, однако при попытке вывести деньги требуют оплату комиссий, налогов и «проверок». После нескольких переводов доступ к средствам так и не предоставляется.

Далее утверждается, что часть денег удалось вернуть через банк и регуляторов, после чего зрителям предлагают обратиться за помощью. Кнопка «Подробнее» ведет в чат с так называемым «народным юристом», где имитируется переписка о возврате средств.

Кроме того, мошенники создают фейковые страницы АФМ, где размещается информация о «возврате средств пострадавшим». Перейдя по ссылке, пользователям предлагается пройти опрос (например, ответить на вопрос «как давно вы потеряли свои деньги?» с вариантами ответов).

После этого открывается форма, в которой необходимо указать персональные данные - имя, фамилию, номер телефона и электронную почту, а затем нажать кнопку «начать процесс возврата средств».

«Обращаем внимание, что все подобные сайты, опросы и формы являются мошеннической схемой, направленной на сбор персональных данных и завладение деньгами граждан. Для проверки достоверности информации рекомендуем обращаться напрямую в АФМ или в Департамент экономических расследований по месту проживания», – говорится в тексте обращения.

Там же добавили, что гражданам рекомендуют проявлять бдительность, проверять информацию через официальные источники и не поддаваться на уловки мошенников.

#АФМ #интернет-мошенничество #схема #сайты #дипфейки

