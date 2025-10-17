Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мошенники звонят от имени АФМ, представляясь «юристами» или «сотрудниками по проверке», отправляют фальшивые письма, где сообщается о «проверке в отношении вашей организации» и просят «оказать содействие», сообщает Kazpravda.kz

«Агентство не направляет подобные письма и не запрашивает никакие личные данные по телефону. Мы не просим сообщать номера счетов, SMS-коды, документы или иную конфиденциальную информацию», – напомнили в госоргане.

Как действует мошенническая схема

Мошенники рассылают фальшивые письма якобы от имени АФМ, где говорится о «проверке в сотрудничестве с КНБ» и необходимости предоставить характеристику на сотрудника или иную информацию. Параллельно через WhatsApp начинают писать от имени руководителя и бухгалтера той же организации, где работает жертва, используя их реальные фотографии и имена на аватарках.

Также мошенники ведут переписку и на государственном языке, что усиливает доверие и сбивает с толку. Затем поступает звонок от якобы «юриста», который говорит, что информация конфиденциальная и строго запрещает кому-либо рассказывать о разговоре, включая родственников, детей и даже правоохранительные органы.

Используется психологическое давление: звонки и сообщения поступают одновременно, создавая ощущение срочности и опасности, и часто не оставляют возможности кому-то рассказать или обдумать ситуацию. Жертве говорят, что нужно немедленно ехать в банк и выполнять указания, в результате чего люди снимают и переводят свои сбережения мошенникам. Важно знать, что подобные звонки часто совершаются пожилым людям, которые более уязвимы к манипуляциям и запугиваниям.

Если вы стали целью мошенников

Сохраняйте спокойствие и немедленно завершите разговор. Не переходите по ссылкам и не открывайте вложения. Никому не переводите деньги. Обязательно свяжитесь с вашей бухгалтерией или юридическим отделом по месту работы и уточните, действительно ли организация получала подобные письма или распоряжения. Мошенники рассчитывают, что вы не будете перепроверять информацию. Предупредите коллег и руководство о возможной утечке данных сотрудников организации. Зафиксируйте номер звонящего и передайте эту информацию правоохранительным органам. Распространите эту информацию среди сотрудников, друзей, родителей.