Агентство Moody’s подтвердило рейтинги риска казахстанских банков

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг по Kaspi Bank, Forte Bank и Банку развития Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Так, по Kaspi Bank подтвержден долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте и долгосрочный рейтинг риска на уровне «Ba1». Прогноз «Стабильный» отражает мнение Moody’s о дальнейшем устойчивом развитии банка.

По АО ForteBank рейтинг был подтвержден на уровне «Ва2» также с прогнозом «Стабильный». Это означает, что благодаря капитализации, прибыльности и ликвидности банк сможет эффективно управлять рисками возможного ослабления качества активов на фоне повышения инфляции и осложнения условий на финансовых рынках.

Кроме того, Moody’s подтвердило долгосрочный рейтинг АО «Банк развития Казахстана» на уровне «Baa2». Прогноз по рейтингу изменен на «Стабильный». Подтверждение рейтингов БРК на уровне Baa2 «отражает снижение неопределенности в отношении вероятной внешней поддержки банка со стороны Правительства Казахстана» через холдинг «Байтерек». Moody’s поясняет, что снижение неопределенности обусловлено трансформационными изменениями, которые осуществляет институт развития, и, в частности, кадровыми перестановками в высшем руководстве, а также переориентацией кредитной политики.

Прогноз «Стабильный» по долгосрочным рейтингам всех вышеперечисленных организаций отражает ожидания Moody's о том, что высокий уровень капитализации, устойчивая прибыльность и высокая ликвидность в совокупности уравновесят риски снижения качества активов в условиях более высокой инфляции и ужесточения условий финансирования.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка отмечает, что выводы рейтингового агентства подтверждаются данными по банковской системе. В настоящее время в банковском секторе Казахстана имеется значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг.

Банки совместно с агентством проводят системную работу по обеспечению долгосрочной стабильности, в том числе в рамках полномасштабного надзорного стресс-тестирования по расширенному списку банков, которое запланировано с 2022 года на ежегодной основе.

Полноценное внедрение надзорного стресс-тестирования улучшит внутренние процессы управления рисками в банках, а также начиная с 2023 года, позволит формировать требования по капиталу на уровне, достаточном для покрытия возможных убытков в случае реализации стрессовых сценариев развития экономики, что будет способствовать дальнейшему улучшению рейтингов казахстанских банков.