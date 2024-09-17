Аграрии трех областей привезут в Астану свою продукцию

Столица
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В столице стартуют ярмарки сельскохозяйственной продукции с участием товаропроизводителей из регионов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Они будут проходить каждую субботу и воскресенье до 27 октября. На ярмарке, которая стартует 21 сентября, первыми свою продукцию в столице представят аграрии Актюбинской, Атырауской и Жамбылской областей. Они предложат разнообразие мясной, рыбной, молочной, бакалейной продукции, а также овощей и фруктов напрямую от фермеров, что способствует как повышению доступности продовольствия, так и поддержке отечественного производителя.

Сельхозтоваропроизводители трех областей привезут в Астану 125 тонн мяса и мясопродуктов, 250 тонн овощей и фруктов, 26 тонн молочных продуктов, 22 тонны рыбы, 26 тыс. яиц, 2 тонны хлебобулочных изделий и 60 тонн прочих продуктов питания.

В ходе ярмарки также будет организована концертная программа.

Отметим, что в этом году ярмарка будет проходить напротив ипподрома «Казанат», по адресу шоссе Каркаралы. Также для удобства жителей и гостей столицы в период проведения ярмарок будут обеспечены автобусные маршруты № 18, 37, 303 и 323.

Сельскохозяйственная ярмарка будет работать с 9.00 до 18.00 часов.

#Астана #фермеры #ярмарка

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