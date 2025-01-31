Аида Балаева обратилась к казахстанцам по поводу наполнения Сети контентом

В соцсетях собственным мнением о распространении ложных сведений на онлайн-платформах высказалась министр культуры и информации РК Аида Балаева, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На своей странице в Facebook глава ведомства написала, что сейчас в интернет-пространстве активно муссируется ряд актуальных вопросов. Как показывает мониторинг, на онлайн-платформах зачастую распространяется противоправный контент, или, проще говоря, недостоверная информация.

​В этой связи она обратилась к администраторам сетевых ресурсов с призывом тщательно отслеживать свою новостную повестку, не допускать распространения непроверенных новостей и удалять противоправный контент.

«​Пользователей соцсетей, в свою очередь, прошу не совершать необдуманные поступки и не размещать посты и комментарии, которые по букве закона могут привести к блокировке источника информации – онлайн-платформы. Подчеркну, что министерство крайне редко прибегает к запретительным мерам, учитывая, что миллионы граждан черпают новости из онлайн-платформ. Однако и администраторы сетевых ресурсов должны отдавать себе отчет и понимать, что распространение информации – это, в первую очередь, ответственность перед читателями и обществом», – уточнила Аида Балаева.​

По ее словам, статистика показывает, что за год количество противоправного контента, выявленного в казахстанском сегменте интернета, возросло почти в два раза и достигло 116 354 материалов.

«Среди наиболее распространенных нарушений – пропаганда терроризма, религиозного экстремизма и наркотиков, реклама онлайн-казино, финансовых пирамид. ​За прошлый год на онлайн-платформах было выявлено 78 539 противоправных материалов, из которых удалено 24,3%», – привела данные министр.

Также Аида Балаева выразила уверенность, что сплоченность и единство – основополагающие факторы, обеспечивающие стабильность любого государства. Поэтому все казахстанцы должны поддержать идею главы государства и придерживаться принципа «Закон и Порядок», который является ключом к формированию истинного правового государства.