Аида Балаева призвала интеллигенцию продвигать национальные ценности

Культура
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Эти ценности ранее назвал президент Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы с участием министра культуры и информации РК Аиды Балаевой состоялась торжественная церемония вручения государственных стипендий, проживающим в городе деятелям литературы и искусства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКИ РК

В соответствии с распоряжением главы государства в 2024 году их обладателями стали 75 человек.

Аида Балаева поздравила алматинских стипендиатов и отметила их значительный вклад в развитие казахской культуры. Творческая интеллигенция, подчеркнула министр, играет ключевую роль в сохранении культурной идентичности, укреплении единства и продвижении общенациональных ценностей.

«Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание укреплению национального духа, подчеркивая его огромную роль и потенциал в построении современной государственности. Его ежегодные послания народу, инициативы на Национальном курултае и интервью насыщены такими ключевыми ценностями, как Независимость и Патриотизм, Единство и Согласие, Справедливость и Ответственность, Закон и Порядок, Созидание и Инновации. Укрепление межнационального согласия и привитие достойных ценностей подрастающему поколению – это наша общая задача», – сказала министр.

Аида Балаева отметила, что все инициативы президента направлены прежде всего на формирование национального единства, укрепление государства и повышение благосостояния граждан.

«В повышении статуса государственности, на вас, мастера культуры, лежит большая ответственность. И мы не сомневаемся, что деятели культуры были и остаются надежной опорой для главы государства, проводником его идей. Государство, в свою очередь, продолжит системную поддержку деятелей искусства», - заключила министр.

В число обладателей стипендий вошли такие выдающиеся деятели культуры, как Асанали Ашимов, Бибигуль Тулегенова, Олжас Сулейменов, Иранбек Оразбаев, Нұрғали Нүсіпжан, Тунгишбай Джаманкулов, Меруерт Утекешова, Амандос Аканаев, Дулат Исабеков, Төлен Әбдікұлы, Татьяна Тарская, Гульвер Разиева и многие другие.

#президент #Алматы #Аида Балаева #госстипендии

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