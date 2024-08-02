Аида Балаева сделала заявление по поводу петиции против пропаганды ЛГБТ

Скриншот видео facebook.com/profile.php?id=100000425144626

Министр напомнила, что 10 июля на рассмотрение МКИ поступила петиция о полном запрете скрытой и открытой пропаганды ЛГБТ и призыве защитить подростков и детей от пропаганды и культивирования нетрадиционных сексуальных отношений.

«В рамках президентских реформ создаются все необходимые условия для демократического развития, защиты прав человека и укрепления верховенства закона, одним из которых является институт петиций. Казахстан реализует политику недискриминации, в основе которой лежит задача обеспечить устойчивость соблюдения конституционных гарантий, терпимости, неконфликтности в обществе. В обсуждении настолько важной для общества петиции приняло участие большое количество казахстанцев, чьи мнения по поставленным вопросам разделились. В состав рабочей группы вошли 45 человек, представляющих целые страты нашего общества. Это представители заинтересованных госорганов, депутаты, общественные объединения, эксперты и все заинтересованные органы», – сказала она.

Министр отметила, что в орбиту обсуждений вопроса вошла большая часть общества.

«Во время проведения двух заседаний рабочей группы и широких экспертных обсуждений была проведена масштабная работа по анализу поступающих к петициям комментариев. Проведен правовой анализ национальных, международных правовых актов. Изучен международный опыт регулирования поднимаемых в петиции вопросов, проведены консультации с ведущими научно-исследовательскими организациями и экспертами, учтен весь спектр мнений и предложений и аргументов. И тем не менее, данной работы недостаточно для окончательного принятия решения по петиции. Мы должны продолжить работу в этом направлении, досконально изучить вопрос, выработать реальные механизмы его регулирования», – подчеркнула Аида Балаева.

Министр добавила, что на фоне роста преступлений против половой неприкосновенности детей, требование оградить подростков и детей от культивирования сексуальных , включая нетрадиционные, является актуальным и необходимым.