Жители задали актуальные вопросы, на которые министр дала исчерпывающие ответы.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с общественностью области Жетысу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ходе мероприятия министр проинформировала жителей региона по курируемым отраслям ведомства. В частности, была освещена работа по направлениям культуры и архива, медиа и гражданского сектора, молодежной и семейной политики, религии и межэтнических отношений.

Жители задали актуальные вопросы, на которые министр дала исчерпывающие ответы.

После встречи с общественностью области Аида Балаева провела личный прием граждан и специальный брифинг для региональных средств массовой информации.