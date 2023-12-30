Air Astana открыла "горячую линию" по вопросам задержек рейсов
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В случае возникновения вопросов авиакомпания просит пассажиров обращаться в центр бронирования и информации, а также на "горячую линию", передает Kazpravda.kz
Air Astana сообщает, в связи со сложными метеоусловиями в аэропорту Астаны (сильный снегопад, ветер, невозможность провести противообледенительную обработку воздушного судна) ряд рейсов из/в Астану задерживается, а также были отменены рейсы КС651/652.
В случае возникновения вопросов авиакомпания просит пассажиров обращаться по следующим номерам:
Центр бронирования и информации: +7 727 244 4477; +7 7172 584477; +7 702 702 4477.
"Горячая линия" по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78.
WhatsApp: +7 702 702 00 74.
Online chat: airastana.com.
help.airastana.com