Airbus запустила новую линию окончательной сборки в Китае

Айман Аманжолова
корреспондент

Компания Airbus сдала в эксплуатацию свою новейшую линию окончательной сборки /ЛОС/ самолетов семейства A320 в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая. Это уже вторая линия такого рода в Китае и во всей Азии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: Синьхуа

Новый производственный объект позволит удвоить мощности Airbus по окончательной сборке самолетов семейства A320 в Китае, что свидетельствует об уверенности Airbus в процветающем рынке гражданской авиации Китая, устойчивой цепочке поставок и благоприятном деловом климате в стране.

Как сообщил генеральный директор компании Airbus Гийом Фори, на новой линии в Тяньцзине будут осуществляться сборка крупных компонентов самолетов A320, включая фюзеляжные секции и крылья, покраска, испытания и передача лайнеров заказчикам в Китае и за его пределами.

В настоящее время уже ведутся подготовительные работы для сборки первого самолета на новой линии.

«Мы приветствуем введение второй линии в Тяньцзине в нашу глобальную производственную систему. Это обеспечит нас необходимой гибкостью и мощностями для достижения цели - выхода на сборку 75 самолетов семейства А320 в месяц в 2027 году», - сказал Г. Фори на церемонии ввода объекта в эксплуатацию.

На сегодняшний день глобальная производственная сеть компании Airbus для семейства А320 насчитывает 10 линий окончательной сборки: четыре в Германии, две во Франции, две в США и две в Китае. При этом на долю производственного комплекса в Тяньцзине теперь приходится около 20 % общих мировых производственных мощностей компании Airbus. 

Общая площадь второй ЛОС составляет около 300 тыс. кв. м, а площадь застройки достигла примерно 130 тыс. кв. м, на территории располагается 13 зданий. Площадь цеха окончательной сборки, являющегося основным зданием, составляет 42 тыс. кв. м, что составляет почти треть от общей площади застройки.

По словам Ван Гуйпу, главного инженера проекта, который работает в компании China Railway Construction Bridge Engineering Bureau Group Co., Ltd, 80 проц. строительных материалов были локализованы, при этом основные материалы, такие как наливные полы из эпоксидной смолы и двери для ангаров, были произведены внутри страны. Такая локализация значительно сократила сроки закупок и оказала важную поддержку в ускорении процесса строительства. 

Эта дополнительная ЛОС была создана для удовлетворения растущего спроса на рынке гражданской авиации Китая, где ключевые показатели воздушного транспорта продолжают демонстрировать устойчивый рост.

Данные Управления гражданской авиации КНР показывают, что с января по сентябрь 2025 года пассажиропоток в секторе гражданской авиации достиг 580 млн человеко-раз, было перевезено почти 7,4 млн тонн грузов и почтовых отправлений, что на 5,2 проц. и 14 проц. больше, чем в аналогичный период прошлого года, соответственно.

Компания прогнозирует, что среднегодовой темп роста пассажиропотока в Китае в течение следующих 20 лет достигнет 5,3 проц., что превысит среднемировой показатель в 3,6 проц. К 2042 году более 9 000 из более чем 40 тыс. новых самолетов, необходимых во всем мире, будут поставлены в Китай.

 

#Китай #авиация #Airbus

