Аким ВКО съездил с подчиненными и журналистами на Алаколь

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов побывал с рабочей поездкой в Урджарском районе, где посетил озеро Алаколь, передает Kazpravda.kz.
В поездке акима сопровождали подчиненные и местные журналисты.
Судя по фотографиям, по приезде в курортную зону акима окружили отдыхающие, с которыми он не только пообщался, но и сфотографировался.
Как сообщает пресс-служба акима, Ахметов встретился с предпринимателями района и поделился идеями, которые помогут сделать Алаколь более популярным, позволят увеличить туристический поток.
"Мы сделали первый шаг: выделили около 2 миллиардов тенге, 550 миллионов на благоустройство. Результаты есть, основные работы сделаны", – уточнил он.
В пресс-службе отметили, что глава региона держит на особом контроле благоустройство восточной части побережья озера.
На встрече с предпринимателями аким предложил два варианта модернизации торговых объектов на набережной: работы будут проводиться за счет областного бюджета, а предприниматель арендует в дальнейшем строения. Либо бизнесмен вкладывает свои средства в ремонт и благоустройство.
В поездке акима сопровождали подчиненные и местные журналисты.
Судя по фотографиям, по приезде в курортную зону акима окружили отдыхающие, с которыми он не только пообщался, но и сфотографировался.
Как сообщает пресс-служба акима, Ахметов встретился с предпринимателями района и поделился идеями, которые помогут сделать Алаколь более популярным, позволят увеличить туристический поток.
"Мы сделали первый шаг: выделили около 2 миллиардов тенге, 550 миллионов на благоустройство. Результаты есть, основные работы сделаны", – уточнил он.
В пресс-службе отметили, что глава региона держит на особом контроле благоустройство восточной части побережья озера.
На встрече с предпринимателями аким предложил два варианта модернизации торговых объектов на набережной: работы будут проводиться за счет областного бюджета, а предприниматель арендует в дальнейшем строения. Либо бизнесмен вкладывает свои средства в ремонт и благоустройство.