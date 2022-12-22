Акмолинка сообщила в полицию о муже, хранящем наркотики

Житель Акмолинской области хранил в своем сарае марихуану. Об этом сообщила в полицию его жена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

19 декабря к участковому инспектору Атбасарского отдела полиции за помощью обратилась сельчанка. После словесного конфликта с 34-летним супругом акмолинка сообщила полицейским, что он хранит наркотические средства.

В тот же день в ходе несанкционированного обыска дома и прилегающих к нему хозяйственных построек стражи порядка в сарае акмолинца нашли полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета со специфическим запахом. Экспертиза показала, что это высушенная марихуана весом 1930,5 грамма.

По факту начато досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

Теперь сельчанину грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.