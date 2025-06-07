Акмолинские полицейские приняли участие в едином субботнике

Таза Казахстан
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Сегодня, 7 июня, сотрудники департамента полиции вышли субботник передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции

Фото: ДП Акмолинской области

Местом проведения экологический акции стала Аллея ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии в Кокшетау. Полицейские вышли на уборку в белых футболках, что подчеркнуло сплоченность коллектива и придало мероприятию особую символичность.

Вооружившись лопатами, граблями и метлами, правоохранители очистили территорию аллеи от мусора, привели в порядок стелу и лавочки, а также убрали прилегающий к скверу участок.

Аллея ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии, расположенная в самом центре города, подарена горожанам в 2019 году.  Это одно из излюбленных мест отдыха горожан. Благодаря участию полицейских сквер приобрел ухоженный вид.

Экологическая акция стала наглядным примером того, что сотрудники полиции не только стоят на страже правопорядка, но и активно участвуют в общественной жизни региона.

Аналогичные субботники прошли во всех районах области.

#Акмолинская область #субботник #полицейские

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