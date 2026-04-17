Акорда анонсировала ряд мероприятий с участием Президента

20-23 апреля по приглашению Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.

22-24 апреля Астана принимает Региональный экологический саммит #RES2026. Новая диалоговая площадка под эгидой ООН призвана сформировать общее видение устойчивого развития Центральной Азии, а также выработать совместные решения по климатическим и экологическим вызовам. В мероприятии примут участие главы государств и правительств ряда стран, а также руководители международных организаций.

22 апреля под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала.