Актер Кевин Спейси получил первую кинопремию после судебных разбирательств

Кино, Звезды, В мире
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Айман Аманжолова
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Голливудский актер был удостоен награды Folkestone Independent Film Award за лучшую актерскую игру в малобюджетном триллере «Контроль» / «Control», где он не появляется на экране - его голос звучит за кадром. «Контроль» также выиграл приз за лучший триллер

Фото: Kin Cheung / Associated Press

Автором сценария и режиссером картины выступил Джин Фолэйз, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Proficinema

В центре сюжета – женщина-политик Стелла Симмонс (Лорен Меткалф), у которой завязался бурный роман с премьер-министром (Марк Хэмптон). Во время одной из поездок на самоуправляемой машине она внезапно осознает, что контроль над ее автомобилем перехватил злоумышленник (Кевин Спейси), жаждущий мести, однако доподлинно его мотивы неизвестны.

Как пишет Variety, другими актерами, получившими награды Folkestone Independent Film Award, стали Джессика Хайнс, которая была удостоена приза за лучшую драматическую роль за картину «Чайка» / «Seagull» Питера Блаха, и Роберт Инглунд, получивший трофей за лучшее озвучивание в фильме «Под кроватью» / «Under the Bed».

Церемония награждения пройдет 20 июля в городе Фолкстоне, Великобритания. Пока неизвестно, будет ли сам Кевин Спейси присутствовать на мероприятии.

#награда #США #кино #Голливуд

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