«Актобе» всухую обыграл «Астану» и приблизился к лидеру

В матче 24-го тура казахстанской премьер-лиги «Актобе» на своем поле сыграл с «Астаной», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: ФК Актобе

Чемпион Казахстана не стал выставлять в основе ряд лидеров на эту игру, большая их часть были в составе запасных.

Старт поединка выдался на встречных курсах, а затем последовал пенальти, который реализовал Алибек Касым из «Актобе».

После этого столичный коллектив захватил инициативу, подолгу перекатывал мяч, но результата это не приносило, первый тайм завершился с минимальным преимуществом хозяев.

Во второй половине «Астана» пыталась отыграться и получила еще один мяч в свои ворота: Бауыржан Байтана скатил на линию штрафной и Шина пробил точно в нижний угол — 2:0.

Теперь у «Актобе» стало 48 очков и он остается на третьей строчке турнирной таблицы, а «Астана» с 49 баллами идет второй.

Лидирует «Ордабасы» с 52-мя очками, при этом у них игра в запасе.