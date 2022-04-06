Кадровые назначения , Культура
Актоты Раимкулова получила новое назначение

Приказом министра культуры и спорта РК назначены руководители ряда подведомственных организаций сферы культуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Женис Сейдуллаулы назначен директором РГКП «Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Ж. Елебекова».   

Женис Сейдуллаулы родился 14 мая 1962 года в Кызылординской области. В 1982 году окончил Чимкентское музыкальное училище, также является выпускником Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. В разные годы работал артистом-инструменталистом ансамбля «Арқас», главным дирижером Государственного ансамбля «Гульдер», солистом Алматинской областной филармонии имени Суюнбая, директором ансамбля «Гульдер», региональным директором АО «Қазақ әуендері» города Алматы, проректором по творческой работе и внешним связям Казахской Национальной академии искусств имени Т.К. Жургенова, а также директором Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Ж. Елебекова. С 2016 по 2018 год – директор Казахской государственной филармонии имени Жамбыла, с 2018 года и по настоящее время возглавлял «Казахконцерт».

Актоты Раимкулова назначена директором РГКП «Государственная концертная организация «Казахконцерт имени Розы Баглановой».

Актоты Раимкулова родилась в Алматы 2 мая 1964 года. Окончила Алматинскую государственную консерваторию имени Курмангазы, Международную академию бизнеса. Имеет научное звание DBA (Doctor of Business Administration). Трудовую деятельность начала в Казахском государственном женском педагогическом институте. Занимала различные должности в Алматинской государственной консерватории имени Курмангазы. В 2014–2016 годах возглавляла департамент по делам культуры и искусства МКС РК, с октября 2016 года была вице-министром культуры и спорта, с июня 2019 по январь 2022 года занимала должность министра. 

Зура Жумахметова назначена директором РГКП «Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства имени О. Тансыкбаева».

Зура Жумахметова родилась 4 октября 1967 года в Алматинской области. В 1989 году окончила Казахский педагогический институт имени Абая. Имеет большой опыт работы в системе образования. С 2004 по 2013 годы работала заведующей учебно-методического отдела и учебного отдела Казахской Национальной академии искусств имени Т. Жургенова. В 2013-2015 годы работала заместителем руководителя школы-интерната, колледжа по учебной работе Казахской Национальной академии искусств имени Т. Жургенова. С 2015 года по настоящее время занимала должность руководителя школы-интерната, колледжа Казахской Национальной академии искусств имени Т. Жургенова.

Гулаим Жумабекова назначена директором РГКП «Государственный музей искусств РК имени Абылхана Кастеева».

Гулаим Жумабекова родилась 20 июня 1966 года в Алматы.  В 1989 году окончила Казахский педагогический институт имени Абая. С 1991 по 2013 годы работала в музее имени А. Кастеева в должности экскурсовода, редактора, научного сотрудника, старшего научного сотрудника, руководителя сектора ювелирного искусства. С 2013 года и по настоящее время являлась руководителем отдела прикладного искусства.

Асылбек Баяжума назначен директором РГУ «Центр геральдических исследований».

Асылбек Баяжума родился 25 декабря 1978 года в городе Улан-Батор, Монголия. В 2001 году окончил Кокшетауский университет по специальности «политология». В разные годы работал в сфере внутренней политики Акмолинской области. С июля 2019 года и по настоящее время был руководителем управления сводного анализа и планирования Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. 

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