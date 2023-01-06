Александр Данилов освобожден от должности замглавы МИОР РК

Политика , Кадровые назначения , Правительство
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Постановлением Правительства Казахстана Данилов Александр Сергеевич освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Александр Данилов родился 16 декабря 1991 года в городе Караганде. 

Окончил Карагандинский государственный технический университет и Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева. 

Трудовой путь начал в общественном секторе, в разные годы являлся руководителем ряда молодежных общественных организаций. 

Также занимал руководящие должности в частных организациях.

С июля 2020 по январь 2022 года являлся руководителем проекта Stopfake.kz.

С января 2022 года и по настоящее время занимал должность вице-министра информации и общественного развития РК.

 

 

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