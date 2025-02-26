Александр Овечкин до 11 шайб сократил отставание от рекорда Гретцки

Хоккей
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Азамат Серикбаев
Главный редактор

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забросил свою 883-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Фото: Patrick Smith / Getty Images

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги столичный клуб принимал команду «Калгари Флэймз» и проиграл со счетом 1:3.

При счете 0:2 в пользу канадского клуба капитану «Вашингтон Кэпиталз» удалось реализовать большинство и сократить отставание до одной шайбы, но к сожалению хозяевам не удалось развить свой успех, а на 56-й минуте нападающий «Калгари Флэймз» Джонатан Юбердо забросил третью шайбу и установил окончательный счет в матче 3:1 в пользу гостей.

Александр Овечкин, забросивший тридцатую шайбу в текущем сезоне, обновил собственный рекорд по количеству сезонов с 30 и более голами в истории НХЛ. Теперь в активе звездного форварда 19 сезонов с подобным показателем.

 

#рекорд #хоккей #НХЛ #Овечкин

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