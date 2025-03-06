Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до девяти шайб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» забросил свою 885-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

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В выездном матче регулярного чемпионата НХЛ столичные хоккеисты одолели в овертайме команду «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:2 (ОТ).

На 51-й минуте матча гол звездного российского форварда позволил «Вашингтон Кэпиталз» сравнять счет - 2:2, а шайба Тома Уилсона в овертайме позволила столичным забрать победу в Нью-Йорке.

Александр Овечкин набрав 596-е очко за карьеру в НХЛ при игре в большинстве, переместился на чистое 11-е место в истории сильнейшей хоккейной лиги мира по этому показателю, превзойдя достижение Стива Айзермана (595).

Для абсолютного величия (895 шайб) капитану «Вашингтон Кэпиталз» осталось забросить 10 голов до конца регулярного чемпионата НХЛ.