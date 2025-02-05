Александр Овечкин забросил 878-ю шайбу за карьеру в НХЛ

И сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов до 16 голов

Фото: John McCreary / NHL via Getty Images

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Флорида Пантерз». Игра завершилась победой «столичных» со счётом 6:3.

В концовке матча при счете 5:3 в пользу «Вашингтона» гости сняли вратаря, заменив его на шестого полевого игрока, однако это им не помогло и за секунду до финальной сирены российский нападающий Александр Овечкин отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счет - 6:3.

Для 39-летнего форварда столичного клуба эта шайба стала 25-й в нынешней регулярке.

Как сообщает портал Quant Hockey, Овечкин вошёл в топ-10 в истории НХЛ по количеству голов в 39-летнем возрасте, заняв девятое место. На восьмой строчке — Джо Ньюиндайк (26). Лидером по данному показателю в истории НХЛ является Горди Хоу (39).