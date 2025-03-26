Александр Овечкин забросил 889-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

И сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до пяти голов

Фото: Jonathan Kozub/NHLI via Getty Images

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» сыграл на выезде против клуба «Виннипег Джетс».

Гол звездного российского форварда на 57-й минуте позволил столичному клубу сравнять счет в матче - 2:2 и перевести игру в овертайм, где сильнее оказались хозяева льда - 3:2.

Для Александра Овечкина заброшенная шайба стала 889-й в регулярных чемпионатах НХЛ и 36‑й в нынешнем сезоне.