И сократил отставание от легендарного рекорда Уэйна Гретцки до четырех голов

Фото: Jess Rapfogel/NHLI via Getty Images

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» дома принимал клуб «Баффало Сейбрз» и в сверхрезультативной игре проиграл со счетом - 5:8, потерпев при этом третье поражение подряд.

При счете 3:6 в пользу гостей в заключительной двадцатиминутке, звездный российский форвард столичных подправил шайбу в ворота «клинков» и сократил отставание - 4:6.

Для Александра Овечкина заброшенная шайба стала 890-й в регулярных чемпионатах НХЛ и 37‑й в нынешнем сезоне.

Несмотря на очередную неудачу, «Вашингтон Кэпиталз» по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У столичной команды 103 очка в 72 проведенных матчах регулярного сезона.