Александр Овечкин забросил 891-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Хоккей
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И сократил отставание от легендарного рекорда Уэйна Гретцки до трех голов

Фото: Getty Images

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в гостях противостоял клубу «Бостон Брюинз» и прервал трехматчевую серию поражений, одолев хозяев люда со счетом 4:3. И если столичной команде наконец-то удалось одержать победу, то для «мишек» это поражение стало уже девятым подряд.

В стартовой двадцатиминутке «Вашингтону» удалось обеспечить себе комфортный задел, когда сначала нападающий гостей Ник Дауд на 14-й минуте открыл счет в матче - 1:0, а спустя две минуты Александр Овечкин реализовал большинство своей команды - 2:0.

Во втором периоде «Бостон Брюинз» усилиями Леттьери и Пастрняка удалось сравнять счет в матче и хозяева люда ушли на второй перерыв в приподнятом настроении.

Однако в заключительной двадцатиминутке сначала Дилан Строум вновь вывел столичную команду вперед - 3:2, а через 4 минуты Том Уилсон увеличил отрыв гостей - 4:2. Ответный гол чешского форварда «мишек» Давида Пастрняка установил окончательный счет в матче - 4:3.

Для «Великой Восьмёрки» (Great Eight) заброшенная шайба стала 891-й в регулярных чемпионатах НХЛ и 38‑й в нынешнем сезоне.

После гостевой победы «Вашингтон Кэпиталз» по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У столичной команды 105 очка в 73 проведенных матчах регулярного сезона.

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