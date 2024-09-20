Али Ахмедов провел дуэль взглядов перед боем с французским боксером

Фото: Instagram @ali_akhmedov_officialpage

Известный казахстанский боксер-профессионал Али Ахмедов (21-1, 16 КО) провел битву взглядов перед следующим боем на ринге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Ахмедов завтра, 20 сентября, в ирландском Будлине выйдет в ринг против французского боксера Пьера Юбера Дибомбе (22-1-1, 12 КО).

Боксеры провели дуэль взглядов накануне поединка во второй средней весовой категории.

В главном событии вечера местный проспект первого средней весовой категории Каллум Уолш (11-0, 9 КО) будет боксировать против польского спортсмена Пшемыслава Руновски (22-2-1, 6 КО) за титул WBC Continental Americas.