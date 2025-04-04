Поединок состоится уже завтра, 5 апреля, Жанибек будет защищать чемпионские пояса WBO и IBF в среднем весе

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Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) и пока еще непобежденный француз Анауэль Нгамиссенге (14-0, 9 KO) провели первую дуэль взглядов перед предстоящим титульным боем в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Поединок состоится уже завтра, 5 апреля, Алимханулы будет защищать чемпионские пояса WBO и IBF в среднем весе.

Напомним, в со-главном событии казахстанский боксер Султан Заурбек сразится с представителем ЮАР Азингой Фузиле.

Также в рамках вечера профессионального бокса на ринг выйдет непобежденный узбекистанский тяжеловес Баходир Джалолов, которому предстоит бой против украинца Игоря Шевадзуцкого.