Алимханулы прибыл в Лас-Вегас на бой за два титула

Утром 14-го июля Жанибек будет защищать свои титулы в поединке против Андрея Михайловича.

Фото: instagram.com/janibek_alimkhanuly

Казахстанский чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и WBO Жанибек Алимханулы прибыл в американский Лас-Вегас, где пройдет его следующий бой на профессиональном ринге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Казахстанец опубликовал на странице в Instagram видео своего приезда.

«Мы благополучно добрались до Лас-Вегаса!» - подписал его Алимханулы.

Утром 14-го июля Жанибек будет защищать свои титулы в бою против новозеландского боксера русского происхождения Андрея Михайловича.

В последнем бою в октябре 2023 года Алимханулы нокаутировал немецкого боксера Винченцо Гуальтьери. В этом поединке он завоевал пояс IBF.

В декабре Жанибек подарил Касым-Жомарту Токаеву боксерские перчатки.