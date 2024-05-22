Алматинке назначили 50 часов общественных работ за кражу из супермаркета

Происшествия
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Дана Аменова
Корреспондент

43-летняя алматинка, находясь в одном из городских супермаркетов, совершила кражу двух упаковок кассет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Кражу обнаружили при просмотре видеозаписей камер наружного наблюдения.  Своими действиями женщина нанесла материальный ущерб супермаркету на 30 тысяч тенге.

Суд признал ее виновной в совершении уголовного проступка и назначил наказание в виде привлечения к общественным работам на срок – 50 часов.

«Осужденная была поставлена на учет в службу пробации Затонского района Семея и была трудоустроена в качестве уборщицы служебных помещений в одно из ТЭЦ города. В содеянном проступке раскаивается. Добросовестно отрабатывает часы, назначенные судом», – сообщает начальник Затонского СП Ерик Усербаев.

#полиция #работа #кража #общество #супермаркет #алматинка

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