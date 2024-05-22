Алматинке назначили 50 часов общественных работ за кражу из супермаркета

43-летняя алматинка, находясь в одном из городских супермаркетов, совершила кражу двух упаковок кассет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Кражу обнаружили при просмотре видеозаписей камер наружного наблюдения. Своими действиями женщина нанесла материальный ущерб супермаркету на 30 тысяч тенге.

Суд признал ее виновной в совершении уголовного проступка и назначил наказание в виде привлечения к общественным работам на срок – 50 часов.