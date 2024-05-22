Алматинке назначили 50 часов общественных работ за кражу из супермаркета

43-летняя алматинка, находясь в одном из городских супермаркетов, совершила кражу двух упаковок кассет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
Кражу обнаружили при просмотре видеозаписей камер наружного наблюдения. Своими действиями женщина нанесла материальный ущерб супермаркету на 30 тысяч тенге.
Суд признал ее виновной в совершении уголовного проступка и назначил наказание в виде привлечения к общественным работам на срок – 50 часов.
«Осужденная была поставлена на учет в службу пробации Затонского района Семея и была трудоустроена в качестве уборщицы служебных помещений в одно из ТЭЦ города. В содеянном проступке раскаивается. Добросовестно отрабатывает часы, назначенные судом», – сообщает начальник Затонского СП Ерик Усербаев.