В Алматинской области в рамках празднования 180-летия великого учителя нации, хәкима Абая с начала года в 119 домах культуры, 144 библиотеках и 15 музеях региона проведено около 146 встреч, концертов, выставок и литературных акций, в которых приняли участие почти 30 тысяч человек, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматинской области

10 августа в городе Қонаев у памятника Абаю представители интеллигенции региона во главе с акимом области Маратом Султангазиевым возложили цветы и почтили память великого поэта. Глава региона выступил с поздравительной речью, после чего артисты области исполнили песни Абая.

Особое место в юбилейной программе занял символический подарок Алматинской области земле Абая — в честь 180-летия поэта регион преподнёс скульптуру «Золотой человек». Этот жест стал знаком уважения и дружбы, а также важным символом укрепления духовной связи между двумя областями.

В области Абай в честь юбилея состоялся большой духовный концерт «Путь Абая» с участием народного артиста Казахстана, лауреата Государственной премии Секена Турысбекова, государственного камерного оркестра «Ақ жауын» и артистов Алматинской области. Для зрителей это стало настоящим путешествием в мир творчества великого поэта.