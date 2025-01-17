Алматинская школьница стажировалась в космическом агентстве США

Кажется, путь в косми­ческое агентство США у ученицы Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Сымбат Барсагазы был предопределен: она с седьмого класса увлекается космосом, строит модельные ракеты в школьном клубе ракетострое­ния, устраивает различные ивенты. А в этом деле ей помогают хорошие знания по математике и физике.

– В клубе применяем науку на прак­тике. Мы создавали ракеты из бумаги, ватмана, кто-то печатал на 3D-принтере, и сами же запускали их в небо. С каждым годом наше мастерство росло. Я принимала участие в разных конкурсах по ракетостроению. Например, в 2023 году вместе с мальчиком из нашего клуба выиграли категорию в международном конкурсе Space Settlement Contest, где участвовали более шести тысяч ребят со всего мира. Это был интересный опыт, – признается Сымбат.

Однажды она узнала, что знакомая участница клуба во время пандемии прошла онлайн-стажировку по программе NASA. Оказалось, что американское космическое агентство объявляет набор школьников каждый год. И когда стажировка перешла в офлайн-формат с поездкой в Хьюстон, Сымбат решила подать заявку. Девушка написала эссе на тему технологий для миссии на Марс и отправила его вместе с рекомендательными письмами, сертификатами и достижениями.

Через месяц, к большой радости Сымбат, ее пригласили на онлайн-­собеседование. Она отвечала на вопросы инженеров NASA, рассказывала о своем опыте ракетостроителя. По итогам интервью школьницу приняли в программу.

И вот в июле 2024 года Сымбат ­Барсагазы полетела в Хьюстон, где базируется Космический центр NASA. Там собрались 45 школьников из 25 стран. В течение двух недель они должны были вести исследовательский проект и стать единой командой.

– В Хьюстоне мы жили в хост-семьях, – рассказывает Сымбат. – Особенность этих семей в том, что они работали в NASA или как-то были связаны с этой организацией. Например, у меня хост-отец работал как ­софтуэйр-инженер в NASA.

Сама стажировка проходила на базе University of Houston-Clear Lake. Главная задача всех участников – спроектировать миссию на Марс. Школьников разделили на команды, которые отвечали за разные области этой миссии. Хотя проект был больше теорети­ческий – в виде презентации, важно было все продумать практически.

– Главный критерий миссии – сделать ее максимально реалистичной, – объяс­няет наша собеседница. – В самом начале стажировки мы принимали научные расчеты с конкретным результатом. Использовали существующие технологии и придумывали, как их можно имплементировать в нашей миссии. Например, люди полетят на Красную планету и будут оставаться там девяносто дней. Что им понадобится, как их защитить от потенциальных угроз и как безопасно вернуться на Землю? Мы тщательно и подробно решали эти задачи.

Сымбат Барсагазы представила в NASA национальную кухню

Казахстанка отвечала за жизнеобес­печение астронавтов: снабжение кис­лородом, пищей, водой, защитными средствами от радиации. К примеру, Сымбат вместе с командой повысила продуктивность системы Oxygen Generation Assembly – воздуха, вырабатываемого на Международной космической станции, с 70 до 85%.

– Чтобы создать благоприятную атмосферу для астронавтов, мы решили хранить озон в баках с N₂O, они широко используются в больницах. Их будет легче достать, они более экологичны. Я связалась с инженером NASA, который сейчас работает над MOXIE. Эта технология позволит обеспечить кислород для будущих миссий, – отмечает Сымбат.

Она считает, что полеты на Марс – это не фантастика, а вполне осуществимая идея. Это важно человечеству не только для возможного переселения, но и для добычи ценных ресурсов.

– На данный момент многие исследователи сфокусированы на миссии на Луну, чтобы создать там базу. И это разумно. Лунная база должна стать центром контроля миссий для Марса. Будет меньше задержек между сообщениями, переданными на Марс через систему Deep Space Network. Поэтому и нужно сначала правильно реализовать миссию на Луну, – говорит Сымбат.

Помимо разработки миссии, юные покорители космоса слушали лекции специалистов NASA. Среди них – известный профессор и инженер Том Санзон. Он тренер астронавтов миссии «Аполлон» на Луну, среди которых был Нил Армстронг. Также Сымбат запомнилась встреча с Синдой Шулен, которая принесла с собой настоящий скафандр, побывавший на МКС. Ребята даже примерили его, почувствовав себя настоящими астронавтами.

Во время стажировки школьники посетили Космический центр имени Джонсона и Музей естественных наук Хьюстона. В последнем, к слову, некоторые экспонаты побывали или прибыли из космоса. Например, в музее можно потрогать настоящий марсианский камень.

После завершения программы ­Сымбат продолжает дружить с ребятами из разных стран и преподавателями. Когда у девушки возникают вопросы, она пишет на почту сотрудникам NASA.

– Стажировка в Хьюстоне была большим событием в моей жизни. Не только из-за количества новой информации, которую получила, но и благодаря встречам с интересными людьми, – признается она.

Стажировка научила школьницу и профессиональной командной работе:

– Проекты создавались в синхронизации с другими командами. Во время разработки миссии нам не позволяли ходить по кабинетам и спрашивать что-то друг у друга. Просили работать через e-mail, поскольку на настоящих миссиях никто не летит из Флориды в Хьюстон, чтобы узнать ответ на один вопрос. Все было очень профессионально и официально, и это тот навык, который необходим, если ты хочешь работать в профессиональной среде.

В своей школе Сымбат Барсагазы продолжает заниматься ракетами. Клуб ракетостроения сейчас перерос в большой образовательный фонд «KAZ ROCKETS». И наша героиня создает разные образовательные наборы ракет для школьников, проводит лекции, хакатоны и конкурсы.

– Мы вместе с ребятами создали модель «Сатурн-5». Это летающая ракета с двигателями, полтора метра в высоту. Головной обтекатель сделали из плас­тика, а нижнюю часть – из ватмана и стеклоткани. Запуск проходил возле аэродрома. И она взлетела на более чем двести метров. Вот это было красиво! – с восхищением вспоминает девушка.

Занимаясь ракетостроением, ­Сымбат Барсагазы определилась с будущей профессией: планирует работать в био­инженерии.

– Необязательно в аэрокосмической сфере, хотелось бы попробовать себя в биомедицине, например, в создании протезов или обеспечении кислородом пациентов. А если все получится, возможно, я внесу вклад и в создание миссии в космос, – делится ученица НИШ.