Подобная поддержка, отмечают в федерации, является важной частью мотивационной системы и направлена на дальнейшее развитие спорта высших достижений

По итогам 2025 года Алматинская федерация греко-римской, вольной и женской борьбы вручила денежные премии спортсменам и тренерам, добившимся высоких результатов на республиканских и международных соревнованиях. Не остались без внимания и прославленные ветераны, внёсшие значительный вклад в развитие борьбы в мегаполисе, сообщает Kazpravda.kz

- Это большая мотивация для спортсменов. Спасибо руководству нашей городской федерации во главе с Омаром Алиевым за трепетное отношение и поддержку, которые вдохновляют продолжать усиленные тренировки и прославлять страну на мировой арене, — отметил чемпион страны в весе до 57 кг и финалист чемпионата мира U-20 Мерей Базарбаев.

Высокие результаты алматинских спортсменов подтвердились на главном старте в рамках национального первенства.

Золотые медали в вольной борьбе выиграли Мерей Базарбаев (57 кг), Асыл Айтакын (61 кг) и Санжар Досжанов (70 кг).

Бронзовыми медалистами стали: Егор Анчугин (до 74 кг) - вольная борьба, а также Акжол Туяков (60 кг) и Еркебулан Ардаков (63 кг) - греко-римская.

В женской борьбе представители Алматы завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую награды. Первое место - Жамиля Бакбергенова (72 кг), серебро у Лауры Ганикызы (50 кг) и Жаныл Бекен (65 кг), бронза у Гаухар Мукатай (65 кг).

Старший тренер сборной Алматы по вольной борьбе Еркебулан Кешубаев подчеркнул, что на чемпионатах страны борцы в разных возрастных категориях достойно защищали честь мегаполиса.

- Наши спортсмены успешно выступили на чемпионатах Республики Казахстан во всех возрастных группах. Особенно стоит отметить результаты взрослых борцов: Это итог планомерной работы городской федерации, государственных органов управления, тренерского штаба и самоотдачи самих спортсменов, - говорит Еркебулан Кешубаев.

В федерации уверены, что системная поддержка, преемственность поколений и внимание к каждому спортсмену позволят алматинской школе борьбы и в дальнейшем удерживать лидирующие позиции на республиканской и международной аренах.

- Под руководством Омара Алиева в нашей федерации выстроена чёткая и системная работа, которая позволяет планомерно развивать виды олимпийской борьбы в мегаполисе, поддерживать спортсменов и добиваться высоких результатов, - отметил вице-президент Алматинской федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Данияр Охапов.

От имени ветеранов казахстанской борьбы с благодарственной речью выступил заслуженный тренер Республики Казахстан Танат Сагындыков. Экс-наставник национальной сборной РК по греко-римской борьбе отметил важность преемственности поколений и подчеркнул значение подобных мероприятий для развития спорта.