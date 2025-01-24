Алматинскому аэропорту не дали повысить цены на парковку

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Алматы вынес предостережение в адрес Международного аэропорта города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на вышеуказанное ведомство

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Поводом для вынесения предостережения послужило объявление, сделанное пресс-службой Международного аэропорта Алматы в декабре 2024 года, о планируемом повышении цен на парковочные услуги с 1 января 2025 года.

Согласно статье 198 Предпринимательского кодекса, антимонопольный орган вправе направлять письменное предостережение должностным лицам субъектов рынка, государственных органов или местных исполнительных органов о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению законодательства в области защиты конкуренции.